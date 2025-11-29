Bilecik’te Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Makaron Ele Geçirildi

Bozüyük’te düzenlenen operasyonda 29 bin boş, 10 bin 400 dolu makaron, 5 bin gram tütün ve profesyonel makineler ele geçirildi; B.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 14:04
Bilecik’te Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Makaron Ele Geçirildi

Bilecik’te Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Makaron Ele Geçirildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak tütün mamulü imalatı ve satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon Detayları

Operasyon, Kaçakçılık Kanununa muhalefet eden ve devleti vergi kaybına uğratan organizasyonların deşifresine yönelik yürütüldü. Profesyonel sigara sarma makinesi kullanılarak imalathane haline getirilen adreste arama yapıldı.

Aramalarda 29 bin adet boş makaron, 10 bin 400 adet dolu makaron, 5 bin gram tütün, 2 adet profesyonel sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında B.Ö. (41) isimli şahıs hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

BİLECİK'TE KAÇAK TÜTÜN MAMULÜ İMALATI VE SATIŞI YAPAN BİR ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA...

BİLECİK'TE KAÇAK TÜTÜN MAMULÜ İMALATI VE SATIŞI YAPAN BİR ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karayazı'da Hava Yastıkları Açılmadı: Tecrübeli Şoför Facianın Önüne Geçti
2
KAIROS Gemisinde Yangın: Soğutma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
3
Beşiktaş'ta 'Ten Rengi' Sahnelendi: Kadına Yönelik Şiddete Dikkat
4
Beykoz'da Sağanakta Tır Devrildi — Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1 Yaralı
5
Uraloğlu: Kaptan 'Dron saldırısı var' dedi — KAIROS ve VIRAT olayında son durum
6
Kadırga Koyu’nda Sahil Yolu Sağanak Nedeniyle Kapandı — Çanakkale Ayvacık
7
Tekirdağ'da temeli atıldı: Göktaş'tan 9,5 milyar yatırım ve 100 kişilik Engelsiz Yaşam Merkezi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?