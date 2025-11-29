Bilecik’te Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Makaron Ele Geçirildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak tütün mamulü imalatı ve satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon Detayları

Operasyon, Kaçakçılık Kanununa muhalefet eden ve devleti vergi kaybına uğratan organizasyonların deşifresine yönelik yürütüldü. Profesyonel sigara sarma makinesi kullanılarak imalathane haline getirilen adreste arama yapıldı.

Aramalarda 29 bin adet boş makaron, 10 bin 400 adet dolu makaron, 5 bin gram tütün, 2 adet profesyonel sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında B.Ö. (41) isimli şahıs hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

