Bilecik'te kaldırıma park eden araçlar yayaları zorluyor

Bilecik'te kaldırımlara park sorunu büyüyor

Yayalar yetkililerden müdahale bekliyor

Bilecik’te sokak aralarında kaldırımlara park edilen araçlar, yayaların tepkisini çekiyor. Her geçen ay artan araç sayısına bir de otopark sıkıntısı eklenince, park yeri bulamayan sürücüler ara sokaklarda kaldırım üstüne araçlarını bırakıyor.

Kentin işlek noktalarından Gazipaşa Mahallesi Ahmetbey Sokak üzerinde kaldırıma park edilen araçlar vatandaşların tepkisine neden oldu. Yayalar, ulaşımın ve kaldırım kullanımının olumsuz etkilendiğini belirtiyor.

Mağdur olan yayalar, ekiplerin cadde ve sokaklarda sıkça devriye atmasını ve duyarsız sürücülere ceza kesilmesini talep etti.

