Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolu Selimiye Köyü mevkiinde meydana geldi. Karayolundan Bilecik istikametine seyir halindeki 11 ABE 397 plakalı otomobilin sürücüsü İzzet Ç. (23), bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolü yitirdi.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü İzzet Ç. yaralandı.

Yaralıya olay yerine gelen acil servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı; ardından Osmaneli Devlet Hastanesine, devamında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.

