Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolu Selimiye Köyü mevkiinde kontrolden çıkan 11 ABE 397 plakalı otomobil bariyerlere çarparak durdu; sürücü İzzet Ç. yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 16:09
Kaza Ayrıntıları

Kaza, Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolu Selimiye Köyü mevkiinde meydana geldi. Karayolundan Bilecik istikametine seyir halindeki 11 ABE 397 plakalı otomobilin sürücüsü İzzet Ç. (23), bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolü yitirdi.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü İzzet Ç. yaralandı.

Yaralıya olay yerine gelen acil servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı; ardından Osmaneli Devlet Hastanesine, devamında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.

