Bilecik'te Mantar Toplamaya Giden İsmail Kaya İçin 96 Kişilik Arama

Bilecik'te mantar toplamak için giden epilepsi hastası İsmail Kaya (34), 13.30'dan sonra kayboldu. Jandarma, AFAD ve 96 kişilik ekip 1 gündür arıyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:12
Arama çalışmaları sürüyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Yarhisar Köyü’nden İsmail Kaya (34), dün sabah traktörü ile mantar toplamak için Bilecik merkeze bağlı Hasandere Köyüne geldi. Köye yakın bir yere traktörünü park ederek ormanlık alana giren Kaya, epilepsi hastasıdır.

Kaya, dün saat 13.30 sıralarında abisini arayarak rahatsızlandığını ve telefonunun şarjının bittiğini bildirdi. Bu çağrının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı.

Bunun üzerine bölgedeki ekipler, dün 15.30 itibarıyla geniş çaplı arama başlattı. Başta jandarma ve AFAD olmak üzere arama kurtarma ekipleri ve iz takip köpeği desteğiyle toplam 96 kişilik ekip görev yapıyor. Arama çalışmaları 1 gündür devam ediyor.

Arama faaliyetleri sürerken, ekipler şu ana kadar Kaya'ya ait herhangi bir ize rastlamadı. Yetkililer arama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

