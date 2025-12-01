Bilecik'te Öğrenciler Sosyal Hizmetleri Yerinde İnceledi

Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu ve Dursun Fakıh Ortaokulu öğrencileri, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek sosyal hizmetler hakkında bilgilendirildi.

Ziyaretin amacı ve kapsamı

Ziyarette öğrencilere Bakanlık ve İl Müdürlüğü çalışma alanları, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü'ne bağlı diğer kuruluşların iş ve işlemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Öğrenciler, sosyal hizmetlerin işleyişi ve topluma sağladığı katkılar hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

İl Müdürünün değerlendirmesi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Öğrencilerimizin sosyal hizmetler hakkında bilgi sahibi olması ve bu alanda farkındalık kazanmaları bizim için büyük önem taşıyor. Ziyaretin hem öğrenciler hem de kurumumuz için faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Etkinliğin önemi: Ziyaret, öğrencilerin sosyal hizmetlere dair farkındalık kazanması ve saha deneyimi elde etmesine katkı sağladı.

