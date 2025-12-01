Bilecik'te Öğrenciler Sosyal Hizmetleri Yerinde İnceledi

Şehit Muhammet Fatih Safitürk ve Dursun Fakıh Ortaokulu öğrencileri, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek sosyal hizmetler hakkında bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:08
Bilecik'te Öğrenciler Sosyal Hizmetleri Yerinde İnceledi

Bilecik'te Öğrenciler Sosyal Hizmetleri Yerinde İnceledi

Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu ve Dursun Fakıh Ortaokulu öğrencileri, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek sosyal hizmetler hakkında bilgilendirildi.

Ziyaretin amacı ve kapsamı

Ziyarette öğrencilere Bakanlık ve İl Müdürlüğü çalışma alanları, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü'ne bağlı diğer kuruluşların iş ve işlemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Öğrenciler, sosyal hizmetlerin işleyişi ve topluma sağladığı katkılar hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

İl Müdürünün değerlendirmesi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Öğrencilerimizin sosyal hizmetler hakkında bilgi sahibi olması ve bu alanda farkındalık kazanmaları bizim için büyük önem taşıyor. Ziyaretin hem öğrenciler hem de kurumumuz için faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Etkinliğin önemi: Ziyaret, öğrencilerin sosyal hizmetlere dair farkındalık kazanması ve saha deneyimi elde etmesine katkı sağladı.

BİLECİK'TE ÖĞRENCİLER SOSYAL HİZMETLERİ YERİNDE İNCELEDİ

BİLECİK'TE ÖĞRENCİLER SOSYAL HİZMETLERİ YERİNDE İNCELEDİ

BİLECİK'TE ÖĞRENCİLER SOSYAL HİZMETLERİ YERİNDE İNCELEDİ

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta ÜNİDES Sertifika Töreni: Öğrenci Topluluklarına Ödül
2
Van'da 112 ve UMKE Kışa Hazır: Kar Paletli Ambulanslar Görev Başında
3
Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Talas’ta Açılıyor
4
Adana'da Sahte Kimlikle 'Ali Demir Evrensel' Hesabı Açan Firari Hükümlü Yakalandı
5
Osmaniye’de DEAŞ Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
6
Aydın'da Hafta Sonu Yağışları: En Çok Yağış Alan İlçeler Açıklandı
7
Uludağ'da facia: 16 yaşındaki Şahin Öztop düşerek hayatını kaybetti

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL