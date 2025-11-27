Bilecik'te Sabah Ezanı İmsak Vaktinde Okunacak

Bilecik İl Müftülüğü, 29 Kasım 2025'ten Ramazan Bayramı sabahına kadar sabah ezanını imsak vaktinde okuyacağını, sabah namazının ezandan yarım saat sonra kılınacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:13
İl Müftülüğü'nden geçici düzenleme

Bilecik İl Müftülüğü tarafından kış şartlarında sabah mesaisine yetişmeyle ilgili artan talepler üzerine sabah ezanı uygulamasında geçici bir düzenlemeye gidildi.

29 Kasım 2025 Cumartesi gününden Ramazan Bayramı sabahına kadar sabah ezanı imsak vaktinde okunacak. Sabah namazı ise ezandan yarım saat sonra cemaatle kılınacak.

Yapılan duyuruda bu düzenlemenin tüm il genelinde geçerli olduğu ve vatandaşların bilgilendirildiği belirtildi.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Kış günlerinde sabah mesaisine yetişme noktasında vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda böyle bir düzenlemeye gidilmiştir. Hemşerilerimizin dini vecibelerini daha rahat yerine getirebilmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz".

