Bilecik'te Sebze Yüklü Tır Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Bilecik’te sebze yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü M.Y. yaralandı; ilk müdahale Osmaneli Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ileri tetkik için sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 18:05
Kaza ve müdahale ayrıntıları

Bilecik’te kontrolden çıkan sebze yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesi Selçik köyü mülki sınırları içerisinde bulunan D-650 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sakarya istikametine seyir halinde olan M.Y. (32) idaresindeki 34 MNC 258 plakalı sebze yüklü tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve ardından şarampole devrildi.

Kazanın etkisiyle dorsenin içerisindeki sebzeler kasalarla çevreye saçıldı. Olayda tırın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen yaralının, tedavisinin tamamlanmasının ardından ileri tetkikler için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği belirtildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

