Bilecik'te Şehit İlhan Ongan Son Yolculuğuna Uğurlandı — Yaklaşık 15 Bin Kişi Katıldı

Bilecik'te Şehit İlhan Ongan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bilecikli şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit oldu. Şehidin uğurlama törenine yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Törene Giden Süreç

Şehidin naaşı, hava yolu ile bugün öğle saatlerinde Eskişehire getirildi. Ardından kara yolu ile memleketi Bilecik’e getirilen şehidin naaşı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze töreni öncesinde, Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak’ta babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan’ın yaşadığı eve getirilen şehit için evin önünde ‘helallik’ alındı.

Cenaze Töreni ve Defin

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, cenaze namazını Bilecik Müftüsü Ahmet Dilek kıldırdı. Gözyaşlarının sel olduğu törende halk ve protokol yoğun katılım gösterdi. Cenaze namazı sonrası askeri bando eşliğinde Cumhuriyet Caddesi sonuna kadar getirilen şehidin cenazesi, defnedilmek üzere Bilecik Şehitliğine götürüldü.

Aile ve Protokolün Vedası

Şehidin kız kardeşi Burcu Olgan, törende ağabeyinin askeri kıyafetlerini giyerek yer aldı. Törene Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kurum müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

