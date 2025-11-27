Bilecik'te Seyir Halindeki 09 ADH 934 Plakalı Tır Alev Aldı, Kül Oldu

Bilecik-Osmaneli-Sakarya yolunda seyir halindeki 09 ADH 934 plakalı tır Kızılöz mevkiinde sigorta kısmından başlayan yangınla kül oldu; can kaybı yok, jandarma soruşturuyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:14
Osmaneli-Sakarya Karayolunda Korkutan Yangın

Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolunda seyir halindeki Murat E. idaresindeki 09 ADH 934 plakalı tır, Kızılöz Köyü mevkiinde aniden alev aldı.

Yangın, aracın sigorta kısmından başlayıp kısa sürede tüm kupayı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangını söndürdü.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirilirken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

