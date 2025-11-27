Bilecik'te Seyir Halindeki 09 ADH 934 Plakalı Tır Alev Aldı, Kül Oldu

Bilecik'te Seyir Halindeki Tır Alev Aldı, Kül Oldu

Osmaneli-Sakarya Karayolunda Korkutan Yangın

Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolunda seyir halindeki Murat E. idaresindeki 09 ADH 934 plakalı tır, Kızılöz Köyü mevkiinde aniden alev aldı.

Yangın, aracın sigorta kısmından başlayıp kısa sürede tüm kupayı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangını söndürdü.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirilirken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

SEYİR BİR ANDA ALEV ALAN TIR KÜL OLDU