Bilecik’te Suya Yüzde 200 Zam: 0-15 m³ Ücret 16 TL’ye Çıktı

Bilecik Belediyesi Aralık Meclis Toplantısında içme suyu tarifelerine zam yapıldı; 0-15 m³ 5 TL'den 16 TL'ye, diğer dilimler de yükseltildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:54
Bilecik Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısında içme suyu tarifelerine yapılan zam kararı kabul edildi.

Tarife Detayları

Ücret ve Tarifeler Komisyonu raporu doğrultusunda, 0-15 metreküp arası tüketim için uygulanan ücret 5 TL'den 16 TL'ye yükseltildi. Aynı şekilde 15-30 metreküp arası tarife 7 TL'den 20 TL'ye, 30 metreküp ve üzeri için ise ücret 10 TL'den 25 TL'ye çıkarıldı.

Meclis Kararı ve Tepkiler

Karar, CHP grubunun oyçokluğu ile kabul edildi. Tarife artışı kamuoyunda ve muhalefet çevrelerinde tepkilere neden oldu.

