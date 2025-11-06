Bilecik’te Tıbbi Onkoloji Bölümü hizmete açıldı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde günde yaklaşık 10 hastaya hizmet verebilen Tıbbi Onkoloji Bölümü açıldı; kemoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler sağlanacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:34
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, günde yaklaşık 10 hastaya hizmet verebilecek kapasiteli Tıbbi Onkoloji Bölümü açıldı.

Tedavi kapsamı ve uzmanlık

Tıbbi Onkoloji Bölümü, tümör ve kanserin incelenmesi, teşhis ve yayılımının kontrolü ile cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik ilaç yöntemleri başta olmak üzere kanser tedavisini planlayan ve uygulayan tıp dalıdır.

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzman Doktor Nurbanu Orhan şunları söyledi: Tıbbi Onkoloji Kliniği olarak amacımız; kanser hastalarının tanı, tedavi ve takip süreçlerinde yol göstermek, aydınlatmak, hastalarımızın sağlıklarına kavuşmasını sağlamak ve bu süreçte olabildiği kadar yanlarında olmaktır. Bildiğiniz üzere, bölgemizde ilk defa Tıbbi Onkoloji Kliniği kurulmaktadır. Bu amaçla bizler de geldiğimiz günden itibaren kanser hastalarımızın tanı ve tedavi süreçlerini geliştirmek ve ilerletmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hastane yönetimimiz ile koordineli bir şekilde, kanser hastalarımızın tedavileri için hastanemiz bünyesinde mevcut bulunmakta olan kemoterapi ünitemizi geliştirmek, büyütmek ve ekibimizi genişletmek amaçlı çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

Kapasite ve ilaç temini

Dr. Nurbanu Orhan bölüm hakkında bilgi vererek, Bu anda 8 koltuk kapasitesi ile birlikte günlük yaklaşık 10 civarındaki hastamızın tedavilerini yürütebilmekteyiz. Hastanemiz kemoterapi eczanesinde çoğu ilaçlarımızın teminini sağlamış bulunmaktayız. Gerek kemoterapi ilaçlarımız, gerek hedefe yönelik tedavilerimiz, immünoterapilerimiz başta olmak üzere kanser hastaları için kullanabileceğimiz çoğu ajanların teminini hastanemiz bünyesinde sağlamış bulunmaktayız. Bu imkanlarımız ile birlikte, çoğu hastalarımızın aktif tedavilerini yürütebilmekteyiz. Amacımız; öncelikle hastalarımızın maksimal imkanlar ile bölge dışına çıkma ihtiyacı duymadan kanser tedavilerini ve takiplerini sağlamaktır. Bu yol boyunca, elimizden geldiği ve bilimin bize güncel bilgiler ışığında yol gösterdiği şekilde hekim olarak, hayat için bilimin izinde yol almayı hedefliyorum.

Hastane yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile sürdürülen çalışmalar, kemoterapi ünitesinin güçlendirilmesi ve ekip genişletilmesi yönünde devam ediyor; hedef, bölge içinde kapsamlı onkolojik bakım sunmak.

İÇ HASTALIKLARI VE TIBBİ ONKOLOJİ UZMAN DOKTOR NURBANU ORHAN

