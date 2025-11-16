Bilecik'te Yıldız Kızlar Voleybol: Spor ve Eğitim El Ele

Bilecik'te Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla sürüyor; İl Müdürü Ramazan Demir sporcuları yerinde takip etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:17
Bilecik’te düzenlenen organizasyonda genç sporcular hem okul hem de spor alanındaki başarılarını göstermeye devam ediyor.

Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları'nda çekişme sürüyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları, kıran kırana geçen karşılaşmalarla devam ediyor.

İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakaları yerinde takip ederek sporcularla bir araya geldi.

İl Müdürü Demir, "Gençlerimizin sporla buluşması önemli, katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize ve okullarımıza teşekkür ederim" dedi.

