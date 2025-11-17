Bilecik'ten Üniversitelilere 8 Bin TL Eğitim Desteği: 'Bi’genç üniversiteli'

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 25 yaş altı üniversitelilere toplam 8 bin TL eğitim desteği sağlanacağını açıkladı. Başvurular 17-28 Kasım 2025.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:54
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, üniversiteli gençlere yönelik önemli bir destek programını duyurdu. Başkan Subaşı, gençlerin eğitim süreçlerinde yanlarında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Bi’genç üniversiteli projesinin kapsamı

Başkan Subaşı, "Bi’genç üniversiteli" projesi kapsamında 25 yaş altı üniversite öğrencilerine 4 bin + 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL eğitim desteği verileceğini açıkladı.

Projenin hedefi, öğrencilerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek ve eğitimlerine katkı sağlamak olarak açıklandı.

Melek Mızrak Subaşı şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim yolculuğunuzda sizlere destek olmayı sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha eşit, daha güçlü ve umut dolu bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri bizim için çok kıymetli. Bu sebeple "Bi’genç üniversiteli" projesini uygulamaya alarak 25 yaş altındaki üniversite öğrencilerimize toplam 8 bin TL tutarında eğitim desteği sağlıyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin üzerindeki ekonomik yükü bir nebze olsun azaltmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak. Tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim desteği için başvurular 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak"

