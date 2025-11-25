Binali Yıldırım: Önümüzde Büyük Fırsat 'Terörsüz Türkiye'

Binali Yıldırım: "Önümüzde büyük bir fırsat var, o fırsat Terörsüz Türkiye"

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım, Tunceli ziyaretinde önemli mesajlar verdi. Yıldırım, Kızılay’ın Türkiye çapında yürüttüğü "82 İl 81 Anaokulu" projesi kapsamında düzenlenen Sonay Beyaz Kızılay Anaokulunun temel atma törenine katıldı.

Terörün bedeli ve gelecek vurgusu

Yıldırım, konuşmasında yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Yeni yüzyıl, yeni bir dönemi de beraberinde getirdi, ‘Terörsüz Türkiye’ terörün ne anlama geldiğini, terörün bize, milletimize neye mal olduğunu en iyi bilen, yaşayan insanlar, Tuncelili hemşehrilerimiz" dedi.

Yıldırım sözlerini rakamlarla destekleyerek, "Maalesef 40 yıl boyunca büyük bedel ödedik. 13 binden fazla güvenlik personelimizi, korucumuzu, polisimizi, askerimizi terörle mücadelede şehit verdik. 34 bin civarında sivil vatandaşımız da terör belasında hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Ekonomik kayıplara da dikkat çeken Yıldırım, "2 trilyon dolar tutarında da bir maddi kaynağı kaybettik. 2 trilyon dolar dediğimiz bugün Türkiye’nin milli gelirinin neredeyse 2 katı" diyerek, terörle harcanan kaynakların ülkenin kalkınmasına ayrılması halinde ulaşılabilecek refah seviyesini vurguladı.

Yıldırım, devamında şunları söyledi: "Zamanı geri getiremeyiz. Fakat önümüzde büyük bir fırsat var, o fırsat Terörsüz Türkiye fırsatıdır. Buna bazıları karşı çıkıyorlar ama niye karşı çıktıklarını da ne kendileri biliyor, ne de vatandaş anlıyor. Sürece karşı çıkanlardan beklenen şudur, ortaya bir alternatif koymak. Yani terör bitsin istiyor musun, istemiyor musun, terörle siyaset olmaz. Terör insanlığı yok eden bir illettir, terörsüz Türkiye ise, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ prensibinin hayata geçmesidir."

Vali Aygöl: Anaokulu projesi erken eğitime katkı sağlayacak

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl de törende söz alarak, Kızılay’ın proje vizyonuna değindi: "Kızılay’ımızın Türkiye çapında yürüttüğü ’81 İl, 81 Anaokulu’ projesi kapsamında ilimize kazandırılacak olan Sonay Beyaz Kızılay Anaokulu‘nun temelini atıyoruz. Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında en kritik dönemdir. Kızılay’ımızın bu vizyoner projesi ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Tunceli’de de evlatlarımızın nitelikli eğitim imkanlarına erişimini güçlendirmekte, onların özgüvenle, sevgiyle ve bilgiyle büyümesine katkı sunacaktır."

Törenin ardından Binali Yıldırım, Munzur Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

TÜRKİYE’NİN SON BAŞBAKANI VE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLILAR HEYETİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, "TERÖRLE SİYASET OLMAZ. TERÖR İNSANLIĞI YOK EDEN BİR İLLETTİR, TERÖRSÜZ TÜRKİYE İSE, ‘İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN’ PRENSİBİNİN HAYATA GEÇMESİDİR" DEDİ.