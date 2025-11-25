Binali Yıldırım: Önümüzde Büyük Fırsat 'Terörsüz Türkiye'

Binali Yıldırım, Tunceli'de Kızılay anaokulu temel atma töreninde 'Terörsüz Türkiye' fırsatını vurguladı; terörün bedelini rakamlarla paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 18:57
Binali Yıldırım: Önümüzde Büyük Fırsat 'Terörsüz Türkiye'

Binali Yıldırım: "Önümüzde büyük bir fırsat var, o fırsat Terörsüz Türkiye"

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım, Tunceli ziyaretinde önemli mesajlar verdi. Yıldırım, Kızılay’ın Türkiye çapında yürüttüğü "82 İl 81 Anaokulu" projesi kapsamında düzenlenen Sonay Beyaz Kızılay Anaokulunun temel atma törenine katıldı.

Terörün bedeli ve gelecek vurgusu

Yıldırım, konuşmasında yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Yeni yüzyıl, yeni bir dönemi de beraberinde getirdi, ‘Terörsüz Türkiye’ terörün ne anlama geldiğini, terörün bize, milletimize neye mal olduğunu en iyi bilen, yaşayan insanlar, Tuncelili hemşehrilerimiz" dedi.

Yıldırım sözlerini rakamlarla destekleyerek, "Maalesef 40 yıl boyunca büyük bedel ödedik. 13 binden fazla güvenlik personelimizi, korucumuzu, polisimizi, askerimizi terörle mücadelede şehit verdik. 34 bin civarında sivil vatandaşımız da terör belasında hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Ekonomik kayıplara da dikkat çeken Yıldırım, "2 trilyon dolar tutarında da bir maddi kaynağı kaybettik. 2 trilyon dolar dediğimiz bugün Türkiye’nin milli gelirinin neredeyse 2 katı" diyerek, terörle harcanan kaynakların ülkenin kalkınmasına ayrılması halinde ulaşılabilecek refah seviyesini vurguladı.

Yıldırım, devamında şunları söyledi: "Zamanı geri getiremeyiz. Fakat önümüzde büyük bir fırsat var, o fırsat Terörsüz Türkiye fırsatıdır. Buna bazıları karşı çıkıyorlar ama niye karşı çıktıklarını da ne kendileri biliyor, ne de vatandaş anlıyor. Sürece karşı çıkanlardan beklenen şudur, ortaya bir alternatif koymak. Yani terör bitsin istiyor musun, istemiyor musun, terörle siyaset olmaz. Terör insanlığı yok eden bir illettir, terörsüz Türkiye ise, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ prensibinin hayata geçmesidir."

Vali Aygöl: Anaokulu projesi erken eğitime katkı sağlayacak

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl de törende söz alarak, Kızılay’ın proje vizyonuna değindi: "Kızılay’ımızın Türkiye çapında yürüttüğü ’81 İl, 81 Anaokulu’ projesi kapsamında ilimize kazandırılacak olan Sonay Beyaz Kızılay Anaokulu‘nun temelini atıyoruz. Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında en kritik dönemdir. Kızılay’ımızın bu vizyoner projesi ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Tunceli’de de evlatlarımızın nitelikli eğitim imkanlarına erişimini güçlendirmekte, onların özgüvenle, sevgiyle ve bilgiyle büyümesine katkı sunacaktır."

Törenin ardından Binali Yıldırım, Munzur Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

TÜRKİYE’NİN SON BAŞBAKANI VE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLILAR HEYETİ BAŞKANI BİNALİ...

TÜRKİYE’NİN SON BAŞBAKANI VE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLILAR HEYETİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, "TERÖRLE SİYASET OLMAZ. TERÖR İNSANLIĞI YOK EDEN BİR İLLETTİR, TERÖRSÜZ TÜRKİYE İSE, ‘İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN’ PRENSİBİNİN HAYATA GEÇMESİDİR" DEDİ.

TÜRKİYE’NİN SON BAŞBAKANI VE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLILAR HEYETİ BAŞKANI BİNALİ...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korgeneral Kadıoğlu Tiflis'te Geladze ile Görüştü: C-130 Kazasına Teşekkür
2
Mardin'de Sopalı Kavga: Artuklu'da 6 Kişi Yaralandı
3
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)
4
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki
5
Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu
6
Siirt'te otomobilin çarptığı 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
7
Bağcılar'da Plevne Parkı Süresiz Mühürlendi: 5 Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat