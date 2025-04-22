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Bingöl'de Çiftçilere Yüzde 70 Hibeli Mısır ve Yonca Tohumu Dağıtıldı

Bingöl'de çiftçilere, yüzde 70 hibeli mısır ve yonca tohumu dağıtıldı. Proje, yerel tarımın sürdürülebilirliğini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:13
Bingöl'de Çiftçilere Yüzde 70 Hibeli Mısır ve Yonca Tohumu Dağıtıldı

Bingöl’de Çiftçilere Tohum Desteği

Bingöl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yerel çiftçilere %70 hibeli mısır ve yonca tohumu dağıttı. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, toplamda 11 ton yonca ve 600 torba mısır tohumu verildi.

Projenin Amaçları

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, dağıtılan tohumlarla 5,200 dekarlık alanda 21 ton yem bitkisi hasat etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Projenin toplam bütçesinin 6.1 milyon lira olduğunu belirten Bahadır, bütçenin %70'inin DAP tarafından finanse edildiğini kaydetti.

Yem Girdi Maliyetlerinin Azaltılması

Bahadır, amaçlarının hayvan beslenmesinin kalitesini artırmak, yem girdi maliyetlerini azaltmak ve çiftçilerin sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemek olduğunu dile getirdi. Ayrıca, et ve süt veriminde de olumlu bir iyileşme beklediklerini vurguladı.

Çiftçilerden Destek Yorumları

Çiftçi İsmet Bürkük yaptığı açıklamada, piyasaya göre uygun maliyetle tohum aldıklarını ifade etti. Bürkük, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün her zaman çiftçilerin yanında olduğunu belirterek, "6-7 yıl önce arazilerimiz boştu. Şu an mısır, yonca, buğday ve arpa ekiyoruz. Verilen destekler için teşekkür ederiz," dedi.

Bingöl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 70 hibeli mısır ve yonca tohumu...

Bingöl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 70 hibeli mısır ve yonca tohumu verildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca "Yem Bitkileri Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 211 çiftçiye müdürlüğün bahçesinde düzenlenen programda, 11 ton yonca, 600 torba mısır tohumu dağıtıldı.

Bingöl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 70 hibeli mısır ve yonca tohumu...

Bingöl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 70 hibeli mısır ve yonca tohumu verildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca "Yem Bitkileri Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 211 çiftçiye müdürlüğün bahçesinde düzenlenen programda, 11 ton yonca, 600 torba mısır tohumu dağıtıldı.

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