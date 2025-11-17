Bingöl’de Karla Kaplı Dağlar Sonbaharla Kartpostallık Oluşturdu

İki mevsimin bir arada yarattığı görsel şölen

Yüksek kesimlerde Bingöl’ü etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte dağlar beyaza büründü; eteklerinde ise hâlâ devam eden sonbahar renkleri ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Birçok noktada, karla kaplı zirveler ile sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen orman dokusu iç içe geçerek çarpıcı manzaralar oluşturdu. Beyaz örtü ile sonbahar paletinin aynı karede buluşması, mevsim geçişinin en belirgin örneklerinden birini sundu.

Son günlerde bölgede etkili olan yağışlı ve kapalı hava, sabah saatlerinde yerini güneşe bırakınca dağların üzerindeki kar örtüsü daha net göründü. Bu anlar, doğanın iki mevsimi aynı anda yaşattığı nadir görüntüler olarak öne çıktı.

Vatandaşlar oluşan bu manzarayı araçlarından ve cep telefonlarıyla görüntüleyerek kayıt altına aldı. Yerel halk ve ziyaretçiler, ortaya çıkan görsel şöleni fotoğraf ve videolarla sosyal medyada paylaştı.

