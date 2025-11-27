Bingöl'de Piyade Er Yusuf Gönlüaçık Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde askeri görevini ifa ettiği sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Piyade Er Yusuf Gönlüaçık, memleketi Bingöl'e getirildi.
Havalimanında askeri tören
Gönlüaçık bugün saat 14.00’te Bingöl Havalimanı’nda düzenlenen askeri törenle karşılandı. Havalimanındaki törenin ardından naaş, konvoy eşliğinde Genç ilçesine götürüldü.
Cenaze namazı ve defin
İlçe merkezinde vatandaşlar tarafından karşılanan Gönlüaçık için Abdurrahim Özge Camii'nde, ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Gönlüaçık, Kültür Mahallesi Kupar Mezarlığı'na götürülerek dualarla defnedildi.
