Bingöl'de Piyade Er Yusuf Gönlüaçık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tekirdağ’da görev sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Piyade Er Yusuf Gönlüaçık, Bingöl’de düzenlenen askeri törenle memleketinde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 18:17
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde askeri görevini ifa ettiği sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Piyade Er Yusuf Gönlüaçık, memleketi Bingöl'e getirildi.

Havalimanında askeri tören

Gönlüaçık bugün saat 14.00’te Bingöl Havalimanı’nda düzenlenen askeri törenle karşılandı. Havalimanındaki törenin ardından naaş, konvoy eşliğinde Genç ilçesine götürüldü.

Cenaze namazı ve defin

İlçe merkezinde vatandaşlar tarafından karşılanan Gönlüaçık için Abdurrahim Özge Camii'nde, ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Gönlüaçık, Kültür Mahallesi Kupar Mezarlığı'na götürülerek dualarla defnedildi.

