Bingöl'de Taksinin Çarptığı Üniversite Öğrencisi Ağır Yaralandı

Bingöl'de, Bingöl Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Z.N.A., yolun karşısına geçerken Y.D.'nin kullandığı 12 T 0163 plakalı taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, Bingöl-Muş Bulvarı'nın Pir Ali Kız Öğrenci Yurdu mevkiinde gerçekleşti.

Kaza ve Sonrası

Kazanın ardından, olay yeriye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Taksinin sürücüsü Y.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Öğrencilerden Önlem Talebi

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazanın ardından üniversite öğrencileri, meydana gelen kazanın olduğu bölgede toplanarak, daha önce de çeşitli trafik kazalarının yaşandığını belirtti ve yetkililerden gerekli güvenlik önlemlerini almalarını talep etti. Polis ekipleri, olay sonrası yolda güvenlik önlemleri aldı.

Bingöl'de taksinin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.

Bingöl'de taksinin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.