DOLAR
37,89 0,11%
EURO
42,9 0,84%
ALTIN
3.957,69 -0,01%
BITCOIN
3.155.134,11 0,23%

Bingöl'de Taksinin Çarptığı Üniversite Öğrencisi Ağır Yaralandı

Bingöl'de taksi kazasında 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Z.N.A. ağır yaralandı. Öğrenciler, bölgedeki trafik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 23:53
Bingöl'de Taksinin Çarptığı Üniversite Öğrencisi Ağır Yaralandı

Bingöl'de Taksinin Çarptığı Üniversite Öğrencisi Ağır Yaralandı

Bingöl'de, Bingöl Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Z.N.A., yolun karşısına geçerken Y.D.'nin kullandığı 12 T 0163 plakalı taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, Bingöl-Muş Bulvarı'nın Pir Ali Kız Öğrenci Yurdu mevkiinde gerçekleşti.

Kaza ve Sonrası

Kazanın ardından, olay yeriye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Taksinin sürücüsü Y.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Öğrencilerden Önlem Talebi

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazanın ardından üniversite öğrencileri, meydana gelen kazanın olduğu bölgede toplanarak, daha önce de çeşitli trafik kazalarının yaşandığını belirtti ve yetkililerden gerekli güvenlik önlemlerini almalarını talep etti. Polis ekipleri, olay sonrası yolda güvenlik önlemleri aldı.

Bingöl'de taksinin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.

Bingöl'de taksinin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.

Bingöl'de taksinin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.

Bingöl'de taksinin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?
2
Karabük'te AFAD, Duvardan Düşen Yaşlı Adamı Kurtardı
3
Bingöl'de Taksinin Çarptığı Üniversite Öğrencisi Ağır Yaralandı
4
Denizli'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi
5
Kırklareli'nde Roman Vatandaşlar Eğlence Dolu Bir Gün Geçirdi
6
Bursa Valisi Ayyıldız'dan 699. Fetih Yılı Kutlaması
7
Fatih Erbakan, Bingöl'de Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı

14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!