Bingöl’e 90 Yüz Tanıma Özellikli Yaka Kamerası Tahsis Edildi

Bingöl’e 90 yaka kamerası tahsis edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Yaka Kamerası Projesi kapsamında Bingöl’de trafik ekiplerine 90 yeni yaka kamerası tahsis edildi.

Proje ve teknoloji

Projeyle trafik hizmetlerinde şeffaflığın artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında ülke genelinde yaklaşık 20 bin yaka kamerasının trafik birimlerinde kullanılacağı belirtilirken, Bingöl’e her personele birer adet zimmetli olacak şekilde toplam 90 adet kamera tahsis edildi.

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil yaka kameraları, yapay zekâ destekli yüz tanıma sistemiyle donatıldı. Bu teknoloji sayesinde polis-vatandaş iletişimi merkezden anlık olarak izlenebilecek, olaylara daha hızlı müdahale edilebilecek ve kayıtlar 30 gün boyunca güvenli şekilde saklanacak.

Vali Ahmet Hamdi Usta’nın açıklamaları

Vali Ahmet Hamdi Usta programda yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Bugün burada emniyet mensuplarımızla özellikle trafikten başlamak üzere yaka kamerası dağıtım töreninde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi bu konu Türkiye’de çok tartışılan bir konu, genellikle trafik uygulamalarında trafikle ilgili cezai işlemlerde her iki taraf haksız töhmetler, haksız ithamlara yol açan bir olay. Dolayısıyla bunun önüne geçmek açısından İçişleri Bakanımızın yaptığı proje karşılığında tüm emniyet mensuplarına yaka kamerası yapmak gibi bir proje yürüttü. Bu proje kapsamında önce trafik ekiplerinden başlamak üzere şu anda Türkiye’de 20 bin adet yaka kamerası tahsis edildi. Bunlardan 90 tanesi bizim il müdürümüze geldi. Daha önceki 15 tane ile beraber şu anda 105 adet yeni nesil yaka kameralarını trafik mensuplarımıza takdim edeceğiz"

Vali Usta ayrıca şunları söyledi: "Bunlar hiçbir zaman için vatandaşımıza ceza vermek, onlara bir işlem uygulamak amacıyla değil, kollukla vatandaş arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, vatandaşımızın devlete olan güvenini sağlamak, kolluk kuvvetlerimizin de şefkatini göstermek amacıyla çok önemli diye değerlendiriyorum. Bu yaka kameralarımızın Bingöl’ümüze, trafik teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu projeyi yürüten İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya şükranlarımı arz ediyorum. Bingöl’ümüzde 105 adet yeni nesil yaka kameralarımız hayırlı ve uğurlu olsun"

Dağıtım töreniyle birlikte Bingöl’deki trafik personelinin sahadaki kayıt ve denetim kapasitesinin artması, vatandaş-devlet ilişkilerinde şeffaflığın güçlenmesi hedefleniyor.

BİNGÖL’DE TRAFİK EKİPLERİNE 90 YENİ YAKA KAMERASI TAHSİS EDİLDİ