'Bir Gün Değil Bir Gül’dür Öğretmen' Tiyatrosu Erzurum'da Ayakta Alkışlandı

Erzurum'da sahnelenen 'Bir Gün Değil Bir Gül’dür Öğretmen' tiyatrosu, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenip izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:27
İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin katılımıyla anlamlı buluşma

Erzurum’da sahnelenen Bir Gün Değil Bir Gül’dür Öğretmen tiyatro gösterisi, izleyicilere duygu yüklü ve etkileyici anlar yaşattı. Gösteri, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi ile Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi iş birliğinde, İbrahim Erkal Kültür Merkezinde sergilendi.

Etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de katıldı. Oyun, öğretmenlerin fedakârlığını, sevgiyle yoğrulmuş emeklerini ve öğrencilere kattıkları değeri sahneye taşıdı; salonu dolduran izleyiciler gösteriyi ayakta alkışladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Eğitim camiasına moral ve motivasyon sağlayan bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm öğretmenlere, öğrencilerimize ve katkı sunan paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Öğretmenlik bir gün değil, ömür boyu bir gül gibi gönüllerde açan bir değerdir"

