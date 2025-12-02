Birecik'te Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu, Birecik
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Birecik ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Şanlıurfa kara yolunda yaşandı. Bahattin Şeker (59) idaresindeki 01 CKR 84 plakalı motosiklet ile 27 TZ 246 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şeker, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Şeker yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
