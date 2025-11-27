Bitlis'te Göç Etmeyen Kuşlar Sıcak Sulara Sığındı

Doğal kaynaklar belgesel niteliğinde görüntüler oluşturdu

Bitlis'te yerden çıkan doğal sıcak sular, kış yaklaşırken bölgeyi canlı bir kuş buluşma noktasına çevirdi.

Yüzeyde oluşan buharın soğuyan hava ile buluşması, balıkçıl, çeşitli ördek türleri ve sakarmeke gibi türleri aynı alanlarda topladı. Ortaya çıkan sahneler adeta belgesel tadında görüntüler oluşturdu.

Doğa gözlemcileri ve fotoğrafçılar için bu alanlar, hem biyolojik çeşitlilik hem de görsel zenginlik sunuyor. Bölgede gözlemler yapan Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, sulak alanların bu yönüne dikkat çekti.

Önen açıklamasında şunları söyledi. "Yer altından çıkan sıcak suların belirli noktalarda su sıcaklığını yüksek tutması, bu alanları kuşlar için cazip bir yaşam alanına dönüştürüyor. Özellikle balıkçılların avlanma anları, ördek sürülerinin uyumlu gökyüzü manevraları ve sakarmekelerin su yüzeyindeki dinamik davranışları, doğa gözlemcileri için etkileyici manzaralar sunuyor. Belgesel tadındaki bu doğal şölene canlı tanıklık etmek, hem düşündürüyor hem de doğanın eşsiz anlarını birebir deneyimleme fırsatı sağlıyor. Gelecek nesillerin de bu güzelliklere tanıklık edebilmesi için, bu alanların korunması önem taşımaktadır" dedi.

