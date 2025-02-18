Bitlis'te İran Uyruklu İki Kişide Uyuşturucu Yakalandı

Bitlis'te iç organlarında uyuşturucu bulunan iki İranlı uyruklu tutuklandı. Mide ve bağırsaklarından 1 kilo 340 gram afyon sakızı çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:00
Bitlis'te İran Uyruklu İki Kişide Uyuşturucu Yakalandı

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: İki İranlı Tutuklandı

Bitlis'te, mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram afyon sakızı tespit edilen iki İran uyruklu şüpheli tutuklandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu meydana geldi.

Valilikten gelen açıklamalara göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezinde durdurulan bir yolcu otobüsünde İran uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülerek yapılan röntgen ve tomografi çekimleri sonrasında mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim olduğunu gösteren görüntüler elde edildi.

Yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerin yuttuğu 96 paketteki afyon sakızı başarıyla çıkarıldı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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