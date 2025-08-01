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Bitlis'te Öğretmenlerden Anlamlı Destek: Okul Sıraları Yenilendi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki öğretmenler, Valide Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sıraları onardı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 12:57
Bitlis'te Öğretmenlerden Anlamlı Destek: Okul Sıraları Yenilendi

Bitlis'te Öğretmenlerden Anlamlı Destek: Okul Sıraları Yenilendi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Valide Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğretmenleri ve idarecileri tarafından yapılan özel bir çalışmayla yeniden canlandı. Okul idaresi, öğrencilerinin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için okul sıralarını ve masalarını onarma kararı aldı.

Öğretmenler, kendi imkanlarıyla temin ettikleri malzemelerle, yıpranmış olan sıraları onararak okula yeni bir görünüm kazandırdı. Okul müdürü İbrahim Ekin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaz tatilinde gönüllü olarak başladıkları bu çalışmanın önemine dikkat çekti.

Ekin, "Malzemeleri temin ettikten sonra, masa ve sıraların üzerindeki çizikleri el makinesiyle düzeltip zımparaladık. Vernik işlemini de gerçekleştirdik ve tamirat işlemlerini tamamlayarak onları kullanılabilir hale getirdik." dedi. Bu kapsamda 6 sınıfa ait sıra ve masaların yenilendiğini belirten Ekin, öğrenci motivasyonunu artırmak için temiz ve düzenli sıralara oturmalarının önemine vurgu yaptı.

Öğretmenlerin bu fedakar çalışması, eğitim ortamlarının iyileştirilmesinde duyulan sorumluluğun güzel bir örneği olarak öne çıkıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Valide Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin sıra ve...

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Valide Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin sıra ve masaları, idareciler ve öğretmenler tarafından onarıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Valide Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin sıra ve...

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Valide Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin sıra ve masaları, idareciler ve öğretmenler tarafından onarıldı.

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