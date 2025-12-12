DOLAR
Samandağ'da Hırsızlık Şüphelisi Ö.E. Tutuklandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hırsızlık şüphelisi Ö.E., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp sevk edildiği adli makamca tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:07
Olayın Detayları

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmasında, adli makamlarca "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık" suçundan aranan Ö.E. adlı kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makam tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

