Samandağ'da Hırsızlık Şüphelisi Ö.E. Tutuklandı
Olayın Detayları
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmasında, adli makamlarca "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık" suçundan aranan Ö.E. adlı kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makam tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
