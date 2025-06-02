Türkiye Yüzyılı Kadınları: Mikro Sanat Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Türkiye Yüzyılı Kadınları: Mikro Sanat Resim Sergisi

Nişantaşı Selahattin Kara Art Studio, sanatseverleri ‘Türkiye Yüzyılı Kadınları’ Mikro Sanat Resim Sergisi ile ağırlıyor. Bu sergi, Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi tarafından düzenleniyor ve 5 Haziran tarihine kadar açık kalacak.

Sergi, cumhuriyetimizin 102. yılı vesilesiyle kadının toplumsal ve tarihsel mücadelesine dikkat çekiyor. Sergide yer alan eserler, ünlü sanatçı Murat Uçar tarafından sunuluyor.

Önemli olan bir diğer nokta ise sergiden elde edilecek gelirlerin, Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi'ne bağışlanacak olmasıdır. Bu anlamlı katkı ile sanatseverler, hem sanatı destekleyecek hem de topluma katkıda bulunacak.

"Türkiye Yüzyılı Kadınları" Mikro Sanat Resim Sergisi, Nişantaşı Selahattin Kara Art Studio'da sanatseverleri ağırlıyor. Sanatçı Murat Uçar'ın (solda) koleksiyonundan eserlerin yer aldığı sergiden elde edilecek gelir, Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi'ne bağışlanacak.

"Türkiye Yüzyılı Kadınları" Mikro Sanat Resim Sergisi, Nişantaşı Selahattin Kara Art Studio'da sanatseverleri ağırlıyor. Sanatçı Murat Uçar'ın (solda) koleksiyonundan eserlerin yer aldığı sergiden elde edilecek gelir, Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi'ne bağışlanacak.