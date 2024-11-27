Bitlis'te Patlayan Lastik Sorunu Trafik Polisleriyle Çözüldü

Bitlis'te, kar yağışının etkili olduğu bir gece, yolda kalan bir sürücünün yardımına trafik polisleri koştu. Valilikten alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobilin tekerleği patladı ve sürücü yolda kaldı.

Devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü trafik polisleri, durumu görünce hemen gerekli önlemleri alarak olay yerine intikal etti. Polisler, sürücünün otomobilinin patlayan lastiğini değiştirerek, onun yola devam etmesine yardım etti.

Lastiği başarıyla değiştirilen sürücü, trafik polislerine teşekkür ederken, Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından cep telefonuyla kaydedilen bu anlar, sosyal medya hesabında "Sizin ve sevdiklerinizin can güvenliği için görev başındayız" mesajıyla paylaşıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.