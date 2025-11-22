Bitlis’te Yoğun Sis: Nemrut Dağı Eteklerinde Görüş Sıfıra Düştü

Bitlis’te öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, Nemrut Dağı eteklerinden Güroymak girişine kadar görüşü neredeyse sıfıra düşürdü; sürücüler zor anlar yaşadı.

Tatvan’dan Rahva ve Güroymak’a uzanan sis sürücülere güçlük çıkardı

Bitlis’te öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Sis, özellikle Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı eteklerinden başlayarak Rahva mevkiine kadar ulaştı ve buradan Güroymak ilçe girişine kadar etkisini sürdürdü. Yer yer görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düştüğü bölgelerde adeta göz gözü görmedi.

Araç sürücüleri, farlarını yakarak düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

Yoğun sis altında evine gitmeye çalışan Mina Okay, sisten dolayı evin yolunu bulmakta zorlandığını ifade etti.

Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

