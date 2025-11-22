Bitlis’te Yoğun Sis: Nemrut Dağı Eteklerinde Görüş Sıfıra Düştü

Tatvan’dan Rahva ve Güroymak’a uzanan sis sürücülere güçlük çıkardı

Bitlis’te öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Sis, özellikle Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı eteklerinden başlayarak Rahva mevkiine kadar ulaştı ve buradan Güroymak ilçe girişine kadar etkisini sürdürdü. Yer yer görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düştüğü bölgelerde adeta göz gözü görmedi.

Araç sürücüleri, farlarını yakarak düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

Yoğun sis altında evine gitmeye çalışan Mina Okay, sisten dolayı evin yolunu bulmakta zorlandığını ifade etti.

Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

BİTLİS’TE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, ÖZELLİKLE TATVAN İLÇESİNDEKİ NEMRUT DAĞI ETEKLERİNDEN BAŞLAYARAK RAHVA MEVKİİNE KADAR ULAŞTI. SİS, BURADAN GÜROYMAK İLÇE GİRİŞİNE KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜREREK SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI.