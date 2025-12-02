BlackBox Aralık Programı Belli Oldu: Konferanslar ve Aile Etkinlikleri

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin BlackBox’ında Aralık Programı Açıklandı

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, öğrenme programlarının merkezi BlackBox’ta Aralık ayında da zengin bir etkinlik takvimiyle sanatseverleri buluşturuyor. Mücevherin resimdeki izdüşümlerinden modern sanatın öncü isimlerine, edebiyat sohbetlerinden çocuk oyunlarına kadar uzanan program, farklı disiplinlerden katılımcılara hitap ediyor.

Gül İrepoğlu Anlatıyor — Mücevherin Resimdeki İzleri

Gül İrepoğlu Anlatıyor serisinin Aralık buluşması, mücevherleri odağına alıyor. 6 Aralık Cumartesi 14.00’te gerçekleşecek "Resimde Işıldayan Mücevher" konferansında, tarih boyunca derin anlamlar taşıyan ve estetiğin ince ifadesi olarak değerlendirilen mücevherin resim sanatındaki yansımaları, dünya ve Türkiye örnekleriyle ele alınacak.

Kadınların Gözünden — Fahrünissa Zeid

18 Aralık Perşembe 18.00’de düzenlenecek "Kadınların Gözünden" seminerinde, Şakir Paşa ailesinin kızı olarak İstanbul’da doğan ve hem Türkiye hem Orta Doğu modern sanatında özel bir yere sahip olan ressam Fahrünissa Zeid’in yaşamı ve sanatı Doç. Dr. Seda Yavuz tarafından anlatılacak.

Yan Yana Konferansları — Sanatçı Çiftlerin Hikâyeleri

Müzenin süreli sergisinden hareketle hazırlanan "Yan Yana Konferansları", serginin odağındaki sanatçı çiftleri masaya yatırıyor. 17 Aralık Çarşamba 18.00 tarihli "Aramızda Bir Şey Var" etkinliğinde küratör Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp, Eşref Üren ve eserlerini anlatacak. 23 Aralık Salı 14.30’daki "Sanatın İzinde Ernestine’den Eren’e" konferansında ise Prof. Dr. Aydın Ayan, Eren Eyüboğlu’nun hayatını ve sanatını ele alacak.

Çocuklar için Nasreddin Hoca Tiyatrosu

İş Bankası Kültür Yayınları yapımı, Işıl Kasapoğlu’nun yazıp yönettiği ve Serkan Keskin, Taner Ölmez, Nilüfer Alptekin ile Sibel Altan’ın rol aldığı oyun, Nasreddin Hoca’nın maceralarını sahnede canlandırıyor. Çocuklarla buluşacak gösteri 14 Aralık Pazar günü 12.00 ve 15.00 seanslarıyla izlenebilecek.

Edebiyat Rotası — Madam Bovary

16 Aralık Salı 18.00’deki Edebiyat Rotası sohbetinde, Hasan Âli Yücel Klasikleri’nden seçilen başyapıtlardan biri olan Madam Bovary konuşulacak. Moderatörlüğünü gazeteci-yazar Seray Şahinler’in üstlendiği etkinlikte, yazar Defne Suman Gustave Flaubert’in romanını kendi penceresinden yorumlayacak.

Sanatın Başka Tarihi — Figaro Tartışması

21 Aralık Pazar 14.00’te opera yönetmeni Figen Ayhan ile süren Sanatın Başka Tarihi konuşmalarında bu oturumda klasik dönemde Figaro ele alınacak; sanatçının üretimleri aracılığıyla insan ve hayata bakış tartışılacak.

Ayşegül 20. Yüzyılda — Tango ile 1940’lar

Yazar ve sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez’in yürüttüğü seri, her ay farklı bir dönemin etkili sanat akımlarını müze koleksiyonundaki eserlerle ele alıyor. 7 Aralık Pazar 14.00’teki oturumda 1940’ların dansı tango performansıyla renklenecek.

Görmenin Halleri — Sanatta Tasarım

Sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ile yürütülen "Görmenin Halleri" serisinin Aralık teması "Sanatta Tasarım". 24 Aralık Çarşamba 18.00’deki etkinlikte güzel sanatlar ile tasarım arasındaki kurulu ayrım masaya yatırılacak.

İz Sürüyoruz — Mario Prassinos

Seza Sinanlar Uslu ile "İz Sürüyoruz" serisinin Aralık konusu Mario Prassinos. 1916 İstanbul doğumlu, 1922’de ailesiyle Fransa’ya göç eden Prassinos’un tuval resminden kostüm tasarımına, dokumalardan gravüre uzanan üretimi ve yaşam öyküsü 26 Aralık Cuma 18.00’de ele alınacak.

BlackBox’un Aralık takvimi, farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik içerikleriyle müze programını zenginleştiriyor; katılımcılar için etkinlik detayları ve saat bilgileri programda belirtildiği gibi takip edilebilir.

