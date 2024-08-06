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BM'den Bangladeş'te Barışçıl İktidar Geçişi Çağrısı

BM, Bangladeş’teki protestolar sonrası barışçıl bir iktidar geçişi ve insan hakları vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 00:26
BM'den Bangladeş'te Barışçıl İktidar Geçişi Çağrısı

BM'den Bangladeş İçin Barışçıl İktidar Geçişi Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Bangladeş'teki son olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yüzlerce kişinin ölümüne yol açan protestoların ardından, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in konutundan ayrılmasıyla birlikte şiddetten uzak, barışçıl bir iktidar geçişinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İnsan Hakları Vurgusu

Türk, Bangladeş'teki geçiş sürecinin insan hakları çerçevesinde ve uluslararası yükümlülüklere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinin önemini belirtti. Ayrıca, protestolar sırasında yaşanan insan hakları ihlallerinin sorumlularının hesap vermesinin hayati olduğunu ifade etti.

"Geçiş şeffaf ve hesap verebilir olmalı..." diyen Türk, tüm Bangladeşlilerin katılımını sağlayarak, daha fazla şiddet ve misillemeden kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Demokratik Düzenin Sağlanması Gerekiyor

Türk, ülkede demokratik düzenin ve hukukun üstünlüğünü bir an önce tesis edilmesi gerektiğini belirtirken, acil durum önlemlerinin uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılması gerektiğine dikkat çekti. "Keyfi olarak gözaltına alınan herkes serbest bırakılmalı ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan herkes hesap vermelidir," dedi.

Protestoların Ardından Ne Oldu?

Bangladeş'te haziran ayında başlayan protestolar, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilere kamu kontenjanı ayrılması kararı sonrasında yoğunlaşmıştı. Protestolar sırasında çeşitli baskılar ve internet kesintileri yaşandı. Hükümet, ölü sayısını 147 olarak açıklarken, bağımsız kaynaklar bu sayının 200'ü aştığını bildiriyor.

Yüksek Mahkeme, protestocuların talepleri doğrultusunda kontenjan oranlarını düşürünce, bazı gruplar eylemlerine son verdiklerini duyurdu. Ancak hükümet karşıtı eylemler devam etti ve son olarak 4-5 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen olaylarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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