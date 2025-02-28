BM: İsrail'in Suriye İhlalleri Güvenlik Durumunu İstikrarsızlaştırabilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in Suriye'deki ihlallerinin, ülkenin egemenliğini zayıflattığına dikkat çekti. Al-Kheetan, bu durumun kırılgan güvenlik şartlarını daha da istikrarsız hale getirebileceği konusunda uyardı.

AA muhabirinin, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyinde işgal ettikleri bölgelerdeki varlıklarının kalıcı olacağını söyledi. Suriye'de Esed rejimi sonrası yeni bir süreç yaşanıyor. Sizce İsrail'in bu tutumu, ülkede istikrarın sağlanmasının önüne geçecek mi?" sorusuna yanıt veren Al-Kheetan, İsrail'in 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal edip Golan Tepeleri'nin ötesindeki bölgeleri işgal ettiğini ve burada yerleşimci nüfusunu iki katına çıkarmayı planladığını ifade etti.

Al-Kheetan, bu gelişmelerin Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü zayıflattığını belirterek, güvenlik durumunu daha da kritik hale getirebileceğini vurguladı.

Netanyahu, 23 Şubat'ta düzenlenen askeri mezuniyet töreninde, Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajını vermiş, “Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz” diyerek, Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ettiğini belirtmişti. Bu açıklamalara karşı Suriyelilerin protesto gösterileri düzenlediği bildirilmektedir.