BM: İsrail Saldırıları Gazze'de 2 Günde 40 Binden Fazla Kişiyi Yerinden Etti

UN uyarıyor: Durum her saat daha da kötüleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in süren saldırıları nedeniyle Gazze'de son iki günde 40 binden fazla kişinin zorla yerinden edildiğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki durumun her saat daha da kötüleştiğini belirtti. Dujarric, İsrail ordusunun Gazze'deki sivillere gelecek 48 saat içinde yeniden zorla 'tahliye emri' verdiğini aktardı.

Dujarric, 'Binlerce insan, devam eden çatışmalar sırasında kaçmaya çalışıyor. Tahmin edebileceğiniz ve gördüğünüz gibi yollar tıkalı, insanlar aç ve çocuklar travma geçiriyor.' dedi.

BM'nin sahadaki ortaklarının pazartesi ve salı günleri kaydettiği güneye doğru yer değiştirmelerin yaklaşık 40 bin kişi olduğunu vurgulayan Dujarric, ağustos ortasından bu yana çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı olan yaklaşık 200 bin kişinin saatlerce yürüyerek yer değiştirmek zorunda kaldığını bildirdi.

Dujarric, BM Nüfus Fonunun (UNFPA) uyarısına dikkat çekerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kadınları hastane, doktor ve temiz su olmadan sokaklarda doğum yapmaya zorladığını belirtti. UNFPA'nın, Gazze'de 23 bin kadının gerekli bakımdan mahrum kaldığını ve her hafta yaklaşık 15 bebeğin tıbbi yardım almadan doğduğunu raporladığını kaydetti.

'Sahadaki gerçeklerin umutlarımızı baltalamasına izin vermeyeceğiz'

AA muhabirinin, İsrail'in devam eden saldırılarının gelecek hafta toplanacak BM Genel Kurul görüşmelerini nasıl etkileyeceği ve üst düzey iki devletli çözüm toplantılarından sonuç beklenip beklenmediği sorusuna Dujarric, sahadaki gerçeklerin farkında olduklarını belirterek yanıt verdi.

Dujarric, 'Genel Sekreter, Gazze'de gördüğümüz devam eden çatışmaların, işgal altındaki Batı Şeria'daki devam eden durumun bizi iki devletli çözüm yolundan uzaklaştırdığının gayet farkında. Ancak sahadaki gerçeklerin, gelecekte görmek istediğimiz şeyi görme çabalarımızı ve umutlarımızı baltalamasına izin vermeyeceğiz.' dedi.