BM, Mozambik'te Şiddet Sonucu 10 Bin Kişi Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Mozambik'in Cabo Delgado eyaletinde şubat ayında 10 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

UNOCHA'nın yayımladığı rapora göre, şiddet olaylarının sürdüğü kuzey eyaletinde geçen ay 10 bin kişi yerinden edildi. Bu kişilerin yüzde 93'ü, 'saldırı veya saldırı korkusuyla' hareket etti. Yerinden edilenlerin gıda ve barınma ihtiyaçlarının acil olduğu belirtildi.

Mozambik Bakanlar Kurulu Sözcüsü Inocencio Impissa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istatistikleri 'korku ve endişe verici' olarak nitelendirerek, hükümetin yerinden edilenlerin güvenliğini artırmak için çaba gösterdiğini vurguladı. Impissa, "Bir ay içinde bu kadar çok kişinin yerinden edilmesi çok üzücü. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilenlere insani yardım kuruluşlarının desteğiyle yiyecek, barınak ve tıbbi yardım sağlandığından emin oluyoruz." dedi.

UNICEF Mozambik Savunuculuk, İletişim ve Ortaklıklar Şefi Guy Taylor, eyalette yaşanan çatışmaların yükünü çocukların çektiğini belirtti. Taylor, çatışmaların çocukların psikolojisi üzerinde ciddi etkileri olduğunu, Cabo Delgado'da 100'den fazla okulun kapanmak zorunda kaldığını ve çocukların ciddi beslenme yetersizliği yaşadığını ifade etti.

Saldırılar 2017'den Beri Devam Ediyor

BM'ye göre, Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna tarafından sivillere yönelik saldırılar, 2017'den bu yana binlerce kişinin ölümüne yol açtı ve 1,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu Cabo Delgado'da, Fransız enerji şirketi Total bir sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi inşa ediyor. Ancak, güvenlik sorunu nedeniyle çalışmalarını durduran Total, operasyonların güvenlik sağlandığında yeniden başlayacağını duyurdu.

Bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası, yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı. SADC misyonu, Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce askeri içeriyor. Ayrıca Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.