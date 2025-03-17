BM, Yemen'de İtidal ve Askeri Faaliyetlerin Durdurulması Çağrısında Bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki son gelişmeleri endişeyle izlediğini belirterek, itidal ve tüm askeri faaliyetlerin sonlandırılması çağrısında bulundu.

BM Sözcülük Ofisi'nden yapılan açıklamada, Guterres'in Yemen'deki duruma ilişkin duyduğu kaygılara yer verildi. Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik sürdürdüğü saldırılar hakkında da endişelerini dile getiren Guterres, "Kızıldeniz'de tam seyrüsefer serbestisi çağrısında bulunuyorum," ifadesini kullandı.

Guterres, ABD'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılardan da rahatsız olduğunu belirterek, bu saldırıların sivil can kaybı ve elektrik kesintilerine yol açtığını vurguladı. "BM, azami itidal ve tüm askeri faaliyetlerin sonlandırılması çağrısında bulunuyor," diyen Guterres, bölgedeki ilave gerginliklerin Yemen ve genel bölgesel istikrar için ciddi bir tehdit oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, Guterres, tüm tarafların uluslararası hukuk ve insancıl hukukun gerekliliklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardım girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını, aksi takdirde deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise 15 Mart'ta yaptığı paylaşımla, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıkladı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’nin düzenlediği yeni saldırının kendi askeri güçlerini daha da güçlendireceğini ifade ederken, gerginliğin tırmanması durumunda aynı şekilde karşılık vereceklerini belirtti. Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını ve saldırılar sürdüğü sürece deniz seferleri üzerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını bildirdi.

İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'nın da aralarında bulunduğu bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 98 kişinin yaralandığını bildirdi.