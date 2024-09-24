BMGK'nın Lübnan Üzerine Acil Oturumu

BMGK, Lübnan için Yeniden Toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'daki son gelişmeler üzerine bir kez daha acil oturum düzenleyecek. Bu, sadece bir hafta içinde gerçekleşen ikinci toplantı olarak dikkat çekiyor.

Oturumun Detayları

Dönem Başkanı olan Slovenya'nın Daimi Temsilciliği'nden alınan bilgilere göre, acil oturum yarın yerel saatle 18.00'de başlayacak. Açılış konuşmasını ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.

Fransa'nın Rolü

Bu acil toplantının talebi Fransa tarafından gerçekleştirildi. BMGK, 20 Eylül'de Cezayir'in talebiyle de bir acil oturumda toplanmıştı.

Lübnan'daki durumun dünya genelinde önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ettiği bu süreçte, BMGK'nın aldığı kararlar yakından takip ediliyor.