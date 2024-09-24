DOLAR
34,11 0,03%
EURO
38,17 -0,5%
ALTIN
2.921,22 -1,3%
BITCOIN
2.188.522,23 -1,21%

BMGK'nın Lübnan Üzerine Acil Oturumu

BMGK, Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere ikinci acil oturumunu gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 23:40
BMGK'nın Lübnan Üzerine Acil Oturumu

BMGK, Lübnan için Yeniden Toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'daki son gelişmeler üzerine bir kez daha acil oturum düzenleyecek. Bu, sadece bir hafta içinde gerçekleşen ikinci toplantı olarak dikkat çekiyor.

Oturumun Detayları

Dönem Başkanı olan Slovenya'nın Daimi Temsilciliği'nden alınan bilgilere göre, acil oturum yarın yerel saatle 18.00'de başlayacak. Açılış konuşmasını ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.

Fransa'nın Rolü

Bu acil toplantının talebi Fransa tarafından gerçekleştirildi. BMGK, 20 Eylül'de Cezayir'in talebiyle de bir acil oturumda toplanmıştı.

Lübnan'daki durumun dünya genelinde önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ettiği bu süreçte, BMGK'nın aldığı kararlar yakından takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in 79. BM Genel Kurulundaki Çarpıcı Açıklamaları
2
Lübnan'daki Göç Hareketleri: İsrail Bombardımanı Sonrası Güvenli Bölgelere Kaçış
3
Buika Türkiye’de Müzikseverlerle Buluştu
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile Görüşerek Normalleşme Sürecini Destekledi
5
Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: Kurtarılanlar ve Gözaltılar
6
Bakan Tekin Sakarya'da Öğretmenlerle Buluştu ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Menemen Belediyesini Ziyaret Etti

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı