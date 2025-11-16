Böbrek Nakliyle Hayata Dönen 18 Yaşındaki Kübra Varışlı

Erciyes Üniversitesi Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Merkezi'nde diyaliz tedavisi gören 18 yaşındaki Kübra Varışlı, annesi Nurşide Varışlı'dan alınan böbrekle yeniden hayata tutundu. Nakil sonrası ekip, ailenin durumunun iyi olduğunu ve morallerinin yüksek olduğunu bildirdi.

Operasyon ve iyileşme süreci

Şırnak'ta yaşayan Kübra Varışlı, yaklaşık 5 yıl önce Kayseri'ye gelerek merkezin diyaliz programına dahil olmuştu. 18 yaşını doldurmasının ardından annesinden alınan böbrek ile nakil gerçekleştirildi ve genç hasta daha kaliteli bir yaşam sürmeye başladı.

Prof. Dr. İsmail Koçyiğit operasyon sonrası durumu özetleyerek: "Şuan gayet iyi ve mutlular. Biz de onlar mutlu olduğu için memnunuz" dedi.

Organ bağışı ve bekleyen hasta sayıları

Prof. Dr. İsmail Koçyiğit ülke ve şehir genelindeki organ bekleyen hasta sayılarını ve kadavra bağışı konusundaki sıkıntıları şu sözlerle aktardı: "Halihazırda ülkemizde 30 binin üzerinde nakil bekleyen hastamız var, şehrimizde de maalesef 500’ün üzerinde nakil bekleyen hastamız var. Organ nakli; böbrek hastalıklarında en iyi tedavi şekli. Organ naklini iki farklı organ verici olarak değerlendiriyoruz. Birisi canlı verici, diğeri ise kadavra verici. Normal şartlarda batı toplumunun yüzde 90’ı kadavra tipi nakilden böbrek vericisi sağlanırken ülkemizde bu oran yüzde 10’lara kadar düşüyor. Bu konuyla ilgili çok fazla gerek sosyal medya, gerek sivil toplum kuruluşları bilgilendirme yapsa da maalesef halkımız bu konuda istediğimiz oranda değil. Kadavra bağışı maalesef yüzde 10’ları bir türlü aşamıyor. Daha rahat, daha konforlu bir yaşam sürmesi için organ bekleyen bu kadar hastanın, bu kadar zorlu tedaviyi sürdüren hastalar için organ naklinin artması gerektiği inancındayım"

Ayrıca nakil süreçleri ve tek böbrekle yaşam konusunda da şu değerlendirmeyi paylaştı: "Herkeste iki tane böbrek var ve insanlar tek böbrekleriyle dikkatli oldukları taktirde ömürlerinin sonuna kadar yaşayabilirler. Biz zaten her hastadan böbrek almıyoruz, öncesinde çok ciddi testleri ciddi verileri değerlendirdikten sonra kişilerin böbrek vericisi olup olmadığını belirliyoruz. Bu konuyla ilgili baştan sona kadar bilgilendirme yoluna gidiyoruz"

Merkezin kapasitesi ve kadavra bağışı eksikliği

Erciyes Üniversitesi'nin yıllık nakil faaliyetlerine ilişkin Koçyiğit'in uyarısı şöyle: "Erciyes Üniversitesi olarak yıllık 14-15 böbrek nakli yapmaktayız. Gerek canlı vericiden, gerek kadavradan elimizden geldiğince hem genel cerrahi hem nefroloji olarak kendi şehrimiz insanına bu tedaviyi sunmak istiyoruz ama bilhassa kadavra nakil konusunda iyi değiliz. Son 5 yıldır kadavrada istediğimiz ilerlemeyi sağlayamadık"

Kübra'nın duygu dolu sözleri

Ameliyat anındaki duygularını paylaşan Kübra Varışlı şöyle konuştu: "14 Temmuz’da böbrek naklini gerçekleştirdik annemden bana canlı verici olarak. Şuan 4. ayı tamamlamak üzereyim, kontrollerime geliyorum. Organ nakli öncesi 4 buçuk senelik diyaliz geçmişim var. Diyaliz; her ne kadar istemesek de böbrek dışında sorun çıkarabilen bir işlem. Ne kadar nakil imkanı varsa o kadar iyi bir insan için. İlk ameliyata girdiğimde annem hemen yan odamdaydı, orada biraz duygusallaştık"

Erciyes Üniversitesi ekibi, Kübra'nın iyileşmesini memnuniyetle karşılarken, kadavra bağışı ve organ nakli bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

