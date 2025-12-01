Bodrum'da 'Atma Paylaş Projesi' 172 Haneye 590 Eşya Ulaştırdı

Bodrum'da 'Atma Paylaş Projesi' devam ediyor

Sosyal belediyecilikle dayanışma güçleniyor

Bodrum Belediyesi, vatandaşlar arasında toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirmek amacıyla başlattığı "Atma Paylaş Projesi" çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kent genelinde faaliyetlerini sürdüren Bodrum Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. İhtiyaç fazlası ikinci el eşyalar belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak dayanışma duygusu pekiştiriliyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından yürütülen proje kapsamında kullanılabilir durumdaki mobilya, beyaz eşya, elektronik, mutfak eşyaları ve diğer eşyalar gönüllü vatandaşlar tarafından Sosyal Hizmetler Bürosu'na teslim ediliyor. Sosyal Hizmetler Bürosu ekipleri bağışları sınıflandırarak talepler doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

2025 yılı içerisinde gelen talepler değerlendirilip gerekli sosyal incelemeler yapıldı. Çalışmalar sonucunda Bodrum’da ikamet eden 172 haneye; başta mobilya, beyaz eşya, elektronik ve mutfak eşyaları olmak üzere toplam 590 eşya teslim edildi.

Proje, hem israfın azalmasına hem de ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesine katkı sağlayarak kentteki dayanışma ağını güçlendirmeyi hedefliyor.

BODRUM BELEDİYESİ, VATANDAŞLAR ARASINDA TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA BAŞLATTIĞI "ATMA PAYLAŞ PROJESİ" ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.