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Bodrum'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı

Bodrum'da bir restoranda yemekten boğulmakta olan müşteri, Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:26
Bodrum'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoran, hayat kurtarıcı bir anı kaydetti. Cevat Şakir Caddesi'ndeki restoranda, ismi henüz öğrenilemeyen bir müşteri, soluk borusuna yiyecek kaçması sonucu nefes almakta zorluk çekmeye başladı.

Müşterinin tehlikede olduğunu fark eden restoranın sahibinin oğlu Süleyman Bakar, hızla müdahale etti. Bakar, Heimlich manevrası uygulayarak, müşterinin boğazında sıkışan yiyeceği çıkartmayı başardı ve onun yeniden nefes almasını sağladı.

Olay anı, restoranın güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, bu anlar izleyenlerin dikkatini çekti. Bu tür olayların önemini yine gösteren bu kurtarma hikayesi, hızlı ve etkili bir müdahalenin hayat kurtarabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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