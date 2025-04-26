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Boğaziçi Üniversitesi'nde 3. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı Gerçekleşti

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı, çocukların düşünsel becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 15:33
Boğaziçi Üniversitesi'nde 3. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı Gerçekleşti

Boğaziçi Üniversitesi'nde 3. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı Düzenlendi

Boğaziçi Üniversitesi, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) işbirliğinde gerçekleştirilen "3. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı"nda çocukların düşünsel gelişimlerine odaklandı. Çalıştay, "Felsefe ve Bilgelik" temasıyla Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Bilal Erdoğan’dan Çocukların Eğitimi Üzerine Vurgular

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, açılış konuşmasında çocukların muhakeme yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğini vurguladı. "Bizim çocuklarımız çok erken yaştan itibaren muhakeme yeteneği güçlü çocuklar olarak yetişmeliler. Sorgulayan, daha iyi anlayan ve hangi soruları sorması gerektiğinin farkında olan bireyler olmalılar,” dedi.

Erdoğan, Türk müziği eğitiminin önemine de değinerek, "Erken yaşta müzik eğitimi alan çocuklar, uluslararası başarılar elde edebilir" sözleriyle dikkat çekti. Bu bağlamda Palet Türk Müziği İlkokulu'ndaki eğitim faaliyetlerine vurgu yaptı.

Kültürel Çeşitliliğin Önemi

Erdoğan, tek renkli kültürlerin eğlenceli olmayacağını belirterek, "Kültürün, kimliğin yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması, ülke için varoluşsal bir mesele. Kültürel çeşitlilik dünya için hayati önem taşıyor," şeklinde konuştu. Ayrıca, İslam dünyasının tarihi boyunca bilime katkısı ile ilgili görüşlerini dile getirdi ve medeniyetlerin tarihi döngülerine dikkati çekti.

Toplumun Geleceği için Felsefe Eğitimi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, bilginin sadece aktarımının değil, aynı zamanda anlamlandırılmasının ve hikmetle harmanlanmasının önemine işaret etti. Çocukların sorgulama ve kendini ifade etme becerilerinin, toplumun entelektüel ve ahlaki gelişiminin temel taşları olduğunu ifade etti.

YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay ise, "Çocuklarımızın merak duygusunu beslemek, onların gelecekte daha yaratıcı ve inovatif bireyler olmalarına yardımcı olacaktır" dedi ve felsefenin bu süreçte nasıl katkı sağladığını aktardı.

Çalıştay boyunca çocukların "özgürlük" kavramına dair düşüncelerini paylaştıkları bir video gösterimi yapıldı. Ayrıca, Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencisi Mahinur Yiğit’in kanun ile sunduğu müzik dinletisi etkinliğe renk kattı.

Çalıştay, eğitimciler ve akademisyenlerin bilgi ve deneyim paylaşımlarıyla devam etti. Bu girişimler, eğitimde yeni bir bakış açısı sunarak, çocukların daha kapsamlı ve derin düşünmeleri için bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Çocukların derin düşünme becerilerini geliştirmeyi, sorgulama ve hikmetle bakmayı öğrenmelerini...

Çocukların derin düşünme becerilerini geliştirmeyi, sorgulama ve hikmetle bakmayı öğrenmelerini hedefleyen Çocuklar İçin Felsefe (ÇİF) yaklaşımı kapsamında düzenlenen 3. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, konuşma yaptı.

Çocukların derin düşünme becerilerini geliştirmeyi, sorgulama ve hikmetle bakmayı öğrenmelerini...

Çocukların derin düşünme becerilerini geliştirmeyi, sorgulama ve hikmetle bakmayı öğrenmelerini hedefleyen Çocuklar İçin Felsefe (ÇİF) yaklaşımı kapsamında düzenlenen 3. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, konuşma yaptı.

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