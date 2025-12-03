Bolu D-100'de makas kazası: Araç içi görüntü ortaya çıktı

Bolu D-100 kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazanın araç içi güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, makas atan bir aracın diğer otomobile çarpması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve aracın devrildiği anlar yer alıyor.

Kaza anı ve detaylar

Görüntülerde, M.C.Ç. yönetimindeki otomobilin, emniyet şeridinde seyreden Erkan K. idaresindeki 14 EK 181 plakalı otomobile makas attığı görülüyor. Makas atan araca çarpan Erkan K. idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp devrilme anları kameraya yansıyor.

1 kişinin yaralandığı kazada, devrilen otomobilden yaralı olarak kurtulan Erkan K.nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaza sonrası, makas atan sürücü M.C.Ç. hakkında polis ekiplerince işlem yapıldığı öğrenildi.

BOLU’DA D-100 KARA YOLUNDA SABAH SAATLERİNDE BİR OTOMOBİLİN DEVRİLİĞİ KAZANIN ARAÇ İÇİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI. DEVRİLEN OTOMOBİLE MAKAS ATAN BAŞKA BİR OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI VE SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK KAZA YAPTIĞI KAMERAYA YANSIDI.