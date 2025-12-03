Bolu D-100'de makas kazası: Araç içi görüntü ortaya çıktı

D-100'de emniyet şeridindeki araca makas atan otomobilin çarpmasıyla Bolu'da bir otomobil devrildi; 1 kişi yaralandı, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:39
Bolu D-100 kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazanın araç içi güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, makas atan bir aracın diğer otomobile çarpması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve aracın devrildiği anlar yer alıyor.

Kaza anı ve detaylar

Görüntülerde, M.C.Ç. yönetimindeki otomobilin, emniyet şeridinde seyreden Erkan K. idaresindeki 14 EK 181 plakalı otomobile makas attığı görülüyor. Makas atan araca çarpan Erkan K. idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp devrilme anları kameraya yansıyor.

1 kişinin yaralandığı kazada, devrilen otomobilden yaralı olarak kurtulan Erkan K.nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaza sonrası, makas atan sürücü M.C.Ç. hakkında polis ekiplerince işlem yapıldığı öğrenildi.

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde