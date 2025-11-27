Bolu’da 140 Bin Dolar Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Telefon dolandırıcılığıyla 'Adınız terör örgütüne karıştı' tehdidi

Bolu’da vatandaşın telefonla arandığı ve kendilerini savcı ile polis olarak tanıtan kişilerce yapılan dolandırıcılık olayında, mağdurdan 140 bin dolar alındı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada 5 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Olay, 14 Kasım tarihinde gerçekleşti. Dolandırıcılar, mağduru arayarak "Adınız terör örgütüne karıştı" diyerek para talep etti. Mağdur, aynı telefon numarasıyla iletişimde kalan zanlılara bir gün sonra 140 bin doları teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

İhbarı değerlendiren Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda zanlıların İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunduğunu tespit etti. 26 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonda, U.A. ve C.E. ile birlikte 3 suça sürüklenen çocuk yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinde şüphelilerin farklı illerde de benzer suçlara karıştıkları belirlendi. Bolu’ya getirilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

