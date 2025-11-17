Bolu'da Ağaç Kazası: Seyid Ahmet Özay (52) Hayatını Kaybetti

Bolu'da Yaka Fındıcak köyünde kestiği ağacın altında kalan Seyid Ahmet Özay (52) yaşamını yitirdi; ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 21:29
Bolu'da Ağaç Kazası: Seyid Ahmet Özay (52) Hayatını Kaybetti

Bolu'da ağaç kazası: Seyid Ahmet Özay hayatını kaybetti

Yaka Fındıcak köyünde sabah saatlerinde meydana geldi

Bolu'da, Yaka Fındıcak köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, köy sakini Seyid Ahmet Özay (52), kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kaldı.

İddiaya göre Özay, motorlu testere ile kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu sıkıştı. Olayı gören yakınları hızla müdahale etti ve durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Özay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Özay'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

SEYİT AHMET ÖZAY

SEYİT AHMET ÖZAY

