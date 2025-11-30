Bolu'da D-100'de Tır Yangını: Yol 3 Saat Kapandı

Bolu Çaydurt'ta tekstil yüklü tır alev aldı; D-100 Ankara istikameti 3 saat ulaşıma kapandı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:04
Bolu'da D-100'de tır alev aldı, ulaşım 3 saat durdu

Çaydurt mevkiinde tekstil yüklü tır alev aldı

Bolu'nun Çaydurt mevkiinde, Ankara istikametinde seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tır alev aldı. Araç, Y.A.D. idaresindeki 34 ER 8097 plakalı tırdı.

Tır şoförü dumanı fark ederek aracını durdurdu ve durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yangın hızla büyüyünce trafik ekipleri D-100 karayolunun Ankara istikametini güvenlik amacıyla kapattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 3 saatte söndürüldü ve söndürme çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Tır ve yüklü olan tekstil malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

