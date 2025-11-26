Bolu'da drondan kaçamadı: Kasksız motosikletliye 19 bin 527 lira ceza

Dron destekli denetimdeki kaçış anları görüntülendi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dron destekli trafik denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda yapılan uygulamada, ihlaller tek tek tespit edildi.

Dronla yapılan denetimlerde kemer takmayan ve telefonla konuşan sürücüler kayda alınırken, uygulama noktasını gören bir motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı. Sürücü yol kenarında durup ters yönden ilerleyerek denetimden kurtulmaya çalıştı; bu anlar dron kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye, kasksız motosiklet kullanmak, ters yönde seyretmek ve uygulama noktasından kaçma suçlarından toplam 19 bin 527 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, dron destekli denetimlerin etkinliğini ve denetim noktalarından kaçmaya çalışan sürücülerin de görüntülenebildiğini bir kez daha ortaya koydu.

