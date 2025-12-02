Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti

Bolu Hıdırşeyhler'de Hızırşah Hacet etkinliğinde nefes borusuna et kaçan 72 yaşındaki Sami Ayvaz, yaklaşık iki aylık tedavi sonrası yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:07
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Tragedi: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti

Hıdırşeyhler köyündeki Hızırşah Hacet'inde yemek boğazına kaçtı

Bolu'nun Hıdırşeyhler köyünde düzenlenen Hızırşah Hacet etkinliği sırasında yediği et parçasının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşan 72 yaşındaki Sami Ayvaz, 5 Ekim'den bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ekim ayında etkinlikte ikram edilen etli pilavdan yedikten kısa süre sonra rahatsızlanan Ayvaz'ı çevredekiler nefes alamaz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin kalbinin durduğunu belirledi ve uzun süre kalp masajı uyguladı.

Müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Ayvaz, ambulansla Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanede devam eden tedavi süreci 5 Ekim'de başladı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanın durumu stabil hale gelmedi ve yaklaşık iki aylık tedavi sürecinin ardından Sami Ayvaz hayatını kaybetti.

HACET ETKİNLİĞİNDE YEDİĞİ ET PARÇASI NEFES BORUSUNA KAÇAN 72 YAŞINDAKİ ADAM, 5 EKİM'DEN BERİ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

