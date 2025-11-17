Bolu'da Işıktan Korkan Ayı Aracın Önünde 50 Metre Koştu

Bolu Dağı Elmalık mevkiinde aracın önüne çıkan ayı, ışıklardan korkup yaklaşık 50 metre koşarak mısır tarlasına girip kayboldu; anlar kamerada kaydedildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 21:47
Bolu'da Işıktan Korkan Ayı Aracın Önünde 50 Metre Koştu

Bolu'da Işıktan Korkan Ayı Aracın Önünde 50 Metre Koştu

Elmalık köyü mevkiinde araç sürücülerine kısa süreli şaşkınlık yaşattı

Bolu Dağı’nın Elmalık köyü mevkiinde bir aracın önüne çıkan ayı, aracın ışıklarından korkarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera görüntülerine göre ayı, aracın önünde yaklaşık 50 metre koştu. Bir süre sonra mısır tarlasına giren ayı, burada gözden kayboldu.

Görüntüler, sürücüler arasında kısa süreli endişe yaratırken, olayda herhangi bir yaralanma veya maddi hasar kaydedilmedi.

BOLU’DA ELMALIK KÖYÜ MEVKİİNDE BİR ARACIN ÖNÜNE ÇIKAN AYININ KOŞARAK UZAKLAŞMASI VATANDAŞ...

BOLU’DA ELMALIK KÖYÜ MEVKİİNDE BİR ARACIN ÖNÜNE ÇIKAN AYININ KOŞARAK UZAKLAŞMASI VATANDAŞ KAMERASINA YANSIDI.

BOLU’DA ELMALIK KÖYÜ MEVKİİNDE BİR ARACIN ÖNÜNE ÇIKAN AYININ KOŞARAK UZAKLAŞMASI VATANDAŞ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Estetik Operasyon: Karaciğer Nakli Geçiren Alman Kadın Öldü
2
Adana'da Gizli Kamera Skandalı: Gündoğdu Koleji'nde Resim Öğretmeni E.İ. Tutuklandı
3
Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü, vatandaş sahiplendi
4
Menteşe’de Alkollü Sürücü Direğe Çarptı: 1’i Ağır 2 Yaralı
5
Samsun'da çekici üzerindeki araçta ölüm: 1 tutuklama, 3 adli kontrol
6
İzmit'te vicdanları yaralayan saldırı: Otizmli Ertuğrul Şenol odunla darbedildi
7
Gazeteci Hikmet Sönmez Zonguldak’ta Defnedilecek

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler