Bolu'da Işıktan Korkan Ayı Aracın Önünde 50 Metre Koştu

Elmalık köyü mevkiinde araç sürücülerine kısa süreli şaşkınlık yaşattı

Bolu Dağı’nın Elmalık köyü mevkiinde bir aracın önüne çıkan ayı, aracın ışıklarından korkarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera görüntülerine göre ayı, aracın önünde yaklaşık 50 metre koştu. Bir süre sonra mısır tarlasına giren ayı, burada gözden kayboldu.

Görüntüler, sürücüler arasında kısa süreli endişe yaratırken, olayda herhangi bir yaralanma veya maddi hasar kaydedilmedi.

