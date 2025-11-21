Bolu'da kaskla traktör kullanan kadın sosyal medyada beğeni topladı

Bolu D-100 kara yolunda motosiklet kaskı ve eldivenle traktör kullanan kadın, bir vatandaşın paylaşımıyla sosyal medyada beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:34
Bolu'da kasklı traktör sürücüsü dikkat çekti

D-100 kara yolunda güvenlik önlemi dikkat çekti

Bolu’da D-100 kara yolunda bir kadın, traktör kullanırken fotoğraflandı. Görüntülerde sürücünün kendini korumak için motosiklet kaskı taktığı ve eldiven kullandığı görüldü.

Bölgedeki bir vatandaş, o anları fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede yayılarak büyük beğeni topladı.

Olay, kullanıcılar arasında hem ilginç hem de takdir edilen bir görüntü olarak değerlendirildi; paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

