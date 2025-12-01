Bolu'da kavşakta feci kaza — Hamile kadın dahil 4 yaralı

Hayrettin Tokadi Türbesi kavşağında iki otomobil çarpıştı; biri hamile olmak üzere 4 kişi yaralandı, yaralılar Bolu'daki hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:44
Bolu'da kavşakta feci kaza — Hamile kadın dahil 4 yaralı

Bolu'da kavşakta feci kaza: 4 kişi yaralandı

Hayrettin Tokadi Türbesi kavşağında iki otomobil çarpıştı

Bolu'da, Hayrettin Tokadi Türbesi kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı; çarpışma sonucu biri hamile olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 46 AIE 759 plakalı otomobili ile Yolçatı Köyü istikametine dönüş yapan sürücü Gülnur D. S. ile karşı yönden gelen 14 KP 419 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Y. çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan hamile Merve Y., Nuriye T., Ahmet Y. ve diğer sürücü Gülnur D. S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre hamile Merve Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çarpmanın etkisiyle kavşakta bulunan trafik levhaları ve bordür taşları da zarar gördü.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

BOLU’DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU BİRİ HAMİLE KADIN OLMAK ÜZERE 4 KİŞİ...

BOLU’DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU BİRİ HAMİLE KADIN OLMAK ÜZERE 4 KİŞİ YARALANDI.

BOLU’DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU BİRİ HAMİLE KADIN OLMAK ÜZERE 4 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
2
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu
7
Çekmeköy'de Otomobilde Unutulan Bir Buçuk Yaşındaki Bebek Kurtarıldı

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı