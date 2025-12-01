Bolu'da kavşakta feci kaza — Hamile kadın dahil 4 yaralı

Bolu'da kavşakta feci kaza: 4 kişi yaralandı

Hayrettin Tokadi Türbesi kavşağında iki otomobil çarpıştı

Bolu'da, Hayrettin Tokadi Türbesi kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı; çarpışma sonucu biri hamile olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 46 AIE 759 plakalı otomobili ile Yolçatı Köyü istikametine dönüş yapan sürücü Gülnur D. S. ile karşı yönden gelen 14 KP 419 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Y. çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan hamile Merve Y., Nuriye T., Ahmet Y. ve diğer sürücü Gülnur D. S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre hamile Merve Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çarpmanın etkisiyle kavşakta bulunan trafik levhaları ve bordür taşları da zarar gördü.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

