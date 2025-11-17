Bolu'da Kaybolan 88 Yaşındaki Orhan Demir Dere Yatağında Ölü Bulundu

Bolu’da mantar toplamaya çıkan 88 yaşındaki Orhan Demir kayboldu; ekipler Pirahmetler köyü üstünde dere yatağında cansız bedenine ulaştı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:42
Arama çalışmaları ekiplerin ortak müdahalesiyle sonuçlandı

Orhan Demir adlı 88 yaşındaki vatandaş, cumartesi günü öğle saatlerinde "Mantar toplamaya gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine AFAD koordinesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaklaşık 3 gündür arama çalışmaları devam ediyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ORKUT ekipleri, arama ekiplerine yol gösterici olarak destek verdi.

Arama çalışmalarına ayrıca Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma personeli, Bolu Tugay Komutanlığı'ndan 30 komando, arama-kurtarma dernekleri ve çok sayıda köy sakini katıldı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla öğleden sonra arama faaliyetleri sonuç verdi.

Arama ekipleri, Pirahmetler köyü'nün üst bölgesinde yürüttükleri çalışmada, dere yatağında Orhan Demir'in cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

