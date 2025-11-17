Bolu'da Kuş Gribi Uyarısı: Kanatlı Üreticilerine Tedbir Çağrısı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Avrupa'daki HPAI artışı nedeniyle kanatlı üreticilerini uyararak kasım göç döneminde alınacak tedbirleri açıkladı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Avrupa kaynaklı HPAI uyarısı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Avrupa genelinde artan yüksek patojeniteli kuş gribi (HPAI) vakaları nedeniyle kanatlı hayvan yetiştiricilerini uyardı ve tedbirli olunmasını istedi.

İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Avrupa ülkelerinde göçmen su kuşlarının taşıdığı kuş gribi vakalarında dikkat çekici bir artış görüldüğü belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığının değerlendirmelerine göre, kasım ayından itibaren göçmen kuşların Türkiye üzerinden geçen göç yollarını kullanmaya başlayacağı, bu durumun kanatlı işletmeleri için risk oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada göçmen kuşların virüsü uzun mesafelere taşıyabildiği vurgulanırken, özellikle sulak alanlar, göl çevreleri ve açık sistem kanatlı işletmelerinin bulaşma açısından kritik bölgeler olduğu kaydedildi.

İl Müdürlüğü, yetiştiricilerin alması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı:

Açıkta yetiştirilen kanatlı hayvanların kapalı barınak veya kümeslere alınması

Açık alanda yemleme yapılmaması

Yemlik ve suluk gibi ekipmanların dış ortamda bulundurulmaması

Avcılık faaliyetleriyle elde edilen yabani kanatlıların hiçbir şekilde canlı veya ölü olarak kümes hayvanlarıyla temas ettirilmemesi

